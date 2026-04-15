Зеленский: Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения дронами ВСУ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами и $150 млн для обеспечения украинской логистики. Об этом заявил Владимир Зеленский.
По его словам, на беспилотники для ВСУ более 200 млн евро выделили и Нидерланды. «Норвегия — более 500 миллионов долларов на обеспечение бригад дронами, а также 150 миллионов долларов на усиление нашей логистики. Нидерланды — более 200 миллионов евро на беспилотники», — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский добавил, что по результатам заседания контактной группы в формате «Рамштайн», посвященного поставкам вооружений Киеву, еще пять стран согласились сделать взносы в программу PURL (закупка американских вооружений на средства НАТО для отправки на Украину).