Суд избрал меру пресечения девушке, сделавшей кальян на куличе

Источник: РБК

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий девушке, опубликовавшей фотографию кальяна на куличе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«15 апреля 2026 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Белоусовой Ксении Игоревны меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Девушку подозревают «в совершении публичного неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до года).

Ранее в московском управлении МВД сообщили о задержании 27-летней девушки по подозрению в оскорблении чувств верующих, после того как она в баре использовала пасхальный кулич как чашу для кальяна и опубликовала видео в интернете, позже видео было удалено.

Полиция установила ее личность во время мониторинга соцсетей, задержала и провела обыск, изъяв телефон.

Позднее было опубликовано видео, на котором девушка приносит извинения за свой поступок. «Я не хотела задеть ничьи чувства и никого не хотела этим обидеть. Я очень раскаиваюсь и впредь обещаю такого не делать», — сказала она.

