Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин предупредил о «политическом цунами» в Европе

Осознание жителями Европы ситуации вокруг украинского конфликта может привести к серьёзным политическим последствиям. Об этом заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

«Для населения Европы станет понятно, что их просто обманули и заставили идти на большие жертвы в экономическом плане… Это может вызвать просто такое политическое цунами на Европейском континенте», — отметил Нарышкин.

По его словам, у граждан могут возникнуть вопросы к политическому руководству своих стран. Речь идёт о последствиях экономических решений и текущей политики.

Ранее Нарышкин выступил с резким заявлением в адрес Владимира Зеленского. Он призвал украинского лидера согласиться на российские предложения по урегулированию конфликта, которые, по его словам, позволят установить прочный мир на долгие годы.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше