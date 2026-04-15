Росавиация частично разрешила полеты в Израиль

Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля, сообщила пресс-служба регулятора.
«В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 7:00 по 1:00 мск (в ночные часы, с 1:00 по 7:00 мск, запрещены)», — сказано в сообщении.
Авиакомпаниям следует принимать решения о полетах, оценив риски, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), подчеркнули в Росавиации.
Перевозчикам рекомендовали выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран при полетах в страны Персидского залива. Также авиакомпаниям рекомендовали соблюдать «рекомендации зарубежных авиавластей».
Росавиация ввела ограничения на полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство в конце февраля 2026 года. Ограничения периодически продлеваются, последний раз их продлили до 17 апреля. Ограничения также касались использования воздушного пространства данных стран при рейсах в страны Персидского залива.
Российские авиакомпании заранее проработали обходные маршруты в страны Персидского залива для безопасного выполнения рейсов, сообщил тогда Минтранс, предупредив, что полетное время вырастет.
В период с 2 по 11 марта российские и иностранные авиакомпании перевезли около 59 тыс. россиян из стран Ближнего Востока на 284 рейсах.
