Росавиация частично разрешила полеты в Израиль

Разрешение на полеты в Израиль будет действовать с 16 апреля по 15 мая, при этом полеты запрещены в ночные часы. Ограничения на рейсы в Иран и рекомендации не продавать билеты в ОАЭ остались в силе.

Источник: РБК

Росавиация обновила рекомендации по использованию российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля, сообщила пресс-служба регулятора в Мах.

«В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 7:00 по 1:00 мск (в ночные часы, с 1:00 по 7:00 мск, запрещены)», — сказано в сообщении.

Авиакомпаниям следует принимать решения о полетах, оценив риски, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), подчеркнули в Росавиации.

При этом воздушное пространство Ирана для полетов российских авиакомпаний по решению агентства остается закрытым, уточнила Росавиация. Рекомендация перевозчикам приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ или из них «продлена до последующего уведомления».

Перевозчикам рекомендовали выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран при полетах в страны Персидского залива. Также авиакомпаниям рекомендовали соблюдать «рекомендации зарубежных авиавластей».

Росавиация ввела ограничения на полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство в конце февраля 2026 года. Ограничения периодически продлеваются, последний раз их продлили до 17 апреля. Ограничения также касались использования воздушного пространства данных стран при рейсах в страны Персидского залива.

Российские авиакомпании заранее проработали обходные маршруты в страны Персидского залива для безопасного выполнения рейсов, сообщил тогда Минтранс, предупредив, что полетное время вырастет.

В период с 2 по 11 марта российские и иностранные авиакомпании перевезли около 59 тыс. россиян из стран Ближнего Востока на 284 рейсах.

