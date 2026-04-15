«Хезболла» согласилась на прекращение огня с Израилем

БЕЙРУТ, 15 апр — РИА Новости. Ливанское движение «Хезболлах» согласилось на прекращение огня при условии, что оно будет соблюдаться и израильской стороной, заявил заместитель главы политического совета «Хезболлах» Махмуд Комати в эфире ливанского телеканала Al-Jadeed.
«Мы согласились на прекращение огня, но не допустим возвращения сценария 2024 года, когда одна сторона соблюдала этот режим, а вторая в лице Израиля пренебрегала своими обязательствами», — сказал Комати.
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля