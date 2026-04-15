Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин заявил о стремлении России к миру на Украине

Россия неоднократно заявляла о стремлении к мирному урегулированию ситуации на Украине и подтверждала это действиями. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегий спецслужб России и Белоруссии.

«Президент РФ мне однажды говорил… что Россия хочет установить мир на территории Украины. И Россия это неоднократно доказывала», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что позиция Москвы остаётся неизменной. По его словам, после событий в Киеве Россия добилась заключения Минских соглашений.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина не продемонстрировала ответных шагов на объявленное пасхальное перемирие. В ведомстве также сообщили, что ВСУ за этот период более 6,5 тысячи раз нарушили договорённости о прекращении огня.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

