Дмитрий Медведев пожелал Европе спокойного сна после публикации списка целей

Медведев отметил, что удары по целям в Европе могут стать реальностью при необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал европейцам спокойного сна после того, как Минобороны России опубликовало список заводов в Европе, производящих беспилотники для Украины. По его словам, эти адреса теперь можно считать потенциальными целями.

«Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры», — написал политик в соцсети X.

Заместитель председателя Совета безопасности России предложил относиться к опубликованному перечню именно как к списку возможных объектов для ударов. Он отметил, что когда эти цели станут реальностью, будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Минобороны России вечером 15 апреля разместило в открытом доступе названия и точные адреса предприятий. На этих заводах, по данным ведомства, собирают беспилотные аппараты или их комплектующие для нужд украинской армии.

В список вошли производства из нескольких стран Европы и не только. Среди них — Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Чехия, а также Израиль и Турция.

