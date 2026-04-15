Дмитрий Медведев пожелал Европе спокойного сна после публикации списка целей

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пожелал европейцам спокойного сна после того, как Минобороны России опубликовало список заводов в Европе, производящих беспилотники для Украины. По его словам, эти адреса теперь можно считать потенциальными целями.
«Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры», — написал политик в соцсети X.
Минобороны России вечером 15 апреля разместило в открытом доступе названия и точные адреса предприятий. На этих заводах, по данным ведомства, собирают беспилотные аппараты или их комплектующие для нужд украинской армии.
В список вошли производства из нескольких стран Европы и не только. Среди них — Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Чехия, а также Израиль и Турция.