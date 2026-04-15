В Белом доме опровергли информацию о предложении Ирану продлить перемирие

Соединённые Штаты не предлагали Ирану продлить режим прекращения огня. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

«Я видела этим утром неверные сообщения о том, что мы официально запросили [у Ирана] продление режима прекращения огня. Это в данный момент не соответствует действительности», — сказала представитель администрации.

Ранее со схожим заявлением выступила и иранская сторона. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о достижении договорённости с США о продлении режима прекращения огня. По словам дипломата, переговоры через пакистанского посредника продолжаются, однако необходимо понять, насколько серьёзно в реальности настроены на дипломатию в Вашингтоне.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
