Песков: РФ готова помочь в стабилизации на Ближнем Востоке, но не навязываться

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цели военной операции против Ирана достигнуты, и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил операцию завершённой. Второй раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 16 апреля в Исламабаде. Россия надеется на постепенную нормализацию ситуации на Ближнем Востоке и что боевые действия не возобновятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.