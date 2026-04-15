Нарышкин назвал напряженной обстановку на западных границах России и Белоруссии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что обстановка на западных границах России и Белоруссии остаётся очень напряжённой. По его словам, в странах Прибалтики и Польше активно милитаризируется экономика.
«Обстановку можно назвать очень напряженной. Мы видим, как в странах Балтии, в Польше идет усиленная милитаризация экономики, ведется усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территории прибалтийских государств, Польши», — уточнил глава СВР по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.
Ранее директор СВР добавил, что в случае агрессии НАТО против России и Белоруссии первыми серьёзный ущерб понесут именно Польша и прибалтийские страны. По его оценке, весь Североатлантический альянс пострадает, но основной удар придётся на поляков и прибалтов.