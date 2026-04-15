Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: демократы США внесут резолюцию об импичменте главе Пентагона

демократы США внесут резолюцию об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету по ряду обвинений.

Источник: Аргументы и факты

Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены внести резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, документ планируется представить 15 апреля. В нем содержится шесть статей обвинения.

Демократы в Палате представителей обвиняют Хегсета в начале незаконной войны против Ирана, что, по их мнению, создало угрозу для американских военнослужащих. Также речь идет о нарушениях при нанесении ударов по гражданским объектам, халатном обращении с секретной информацией, препятствовании контролю со стороны Конгресса и злоупотреблении властью.

Кроме того, в документе указывается на политизацию применения вооруженных сил и действия, которые, по мнению инициаторов, нанесли ущерб репутации США.

В то же время Axios отмечает, что инициатива практически не имеет шансов на успех, поскольку обе палаты Конгресса находятся под контролем Республиканской партии.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что инициатива является попыткой отвлечь внимание от успехов действующей администрации.

Согласно конституции США, импичмент предусматривает процедуру привлечения к ответственности федеральных должностных лиц, включая министров, в случае обвинений в серьезных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Пентагон получил директиву готовиться к возможным операциям против Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше