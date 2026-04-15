Axios: демократы США внесут резолюцию об импичменте главе Пентагона

Представители Демократической партии в Конгрессе США намерены внести резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, документ планируется представить 15 апреля. В нем содержится шесть статей обвинения.
Демократы в Палате представителей обвиняют Хегсета в начале незаконной войны против Ирана, что, по их мнению, создало угрозу для американских военнослужащих. Также речь идет о нарушениях при нанесении ударов по гражданским объектам, халатном обращении с секретной информацией, препятствовании контролю со стороны Конгресса и злоупотреблении властью.
Кроме того, в документе указывается на политизацию применения вооруженных сил и действия, которые, по мнению инициаторов, нанесли ущерб репутации США.
В то же время Axios отмечает, что инициатива практически не имеет шансов на успех, поскольку обе палаты Конгресса находятся под контролем Республиканской партии.
Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что инициатива является попыткой отвлечь внимание от успехов действующей администрации.
Согласно конституции США, импичмент предусматривает процедуру привлечения к ответственности федеральных должностных лиц, включая министров, в случае обвинений в серьезных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что Пентагон получил директиву готовиться к возможным операциям против Кубы.