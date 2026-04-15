В своей речи Сергей Нарышкин также спрогнозировал, что осознание рядовыми европейцами реального положения дел вокруг украинского конфликта способно обернуться серьёзными политическими потрясениями. По его словам, жители ЕС поймут, что их сознательно обманывали и заставляли нести огромные экономические жертвы, что может спровоцировать настоящее политическое цунами на континенте.