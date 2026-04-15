Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сильно заложились»: Нарышкин раскрыл, зачем Европа саботирует мир на Украине

Евросоюз сознательно блокирует мирное урегулирование на Украине, поскольку руководство стран ЕС сделало ставку на затягивание конфликта. Об этом по окончании совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Источник: Life.ru

Руководитель разведки напомнил, что ещё в августе прошлого года на аляскинском саммите Москва и Вашингтон пришли к взаимопониманию по параметрам справедливого завершения противостояния между Россией и Украиной. Однако европейская бюрократия, по словам Нарышкина, оказывает жёсткое противодействие этим договорённостям.

«Они очень сильно, что называется, заложились на войну», — подчеркнул глава СВР.

В своей речи Сергей Нарышкин также спрогнозировал, что осознание рядовыми европейцами реального положения дел вокруг украинского конфликта способно обернуться серьёзными политическими потрясениями. По его словам, жители ЕС поймут, что их сознательно обманывали и заставляли нести огромные экономические жертвы, что может спровоцировать настоящее политическое цунами на континенте.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше