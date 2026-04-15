Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент сравнил смягчение мер против России с предотвращением конца света

Источник: РБК

США смягчением санкций против российской нефти не допустили ситуации, сравнимой с концом света из-за резкого подорожания энергоресурсов, благодаря чему топливо было перенаправлено американским союзникам, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме. Трансляцию вел C-Span.

«Давайте представим себе другой мир, где цена на нефть подскочила бы до $150. Тогда они бы заработали гораздо больше, продав баррели, которые уже были погружены на танкеры. Их собирались продать. Они все равно должны были попасть в Китай, но мы перенаправили их нашим союзникам. Мы помогли стабилизировать цену на нефть. И, как вы знаете, были и сценарии конца света с нефть, дорожающей до $150. До $200. До $250», — заявил министр, отвечая на вопрос о том, сколько получила Россия от временного ослабления санкций.

Он отметил, что сейчас американский сорт West Texas стоит по $92−93 за баррель. Бессент также повторил свою оценку, сказав, что предположительно Россия заработала около $2 млрд от продажи нефти за время действия санкционных послаблений.

Материал дополняется.

