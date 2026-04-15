Нарышкин: В ЕС поймут обман о поражении РФ при урегулировании конфликта на Украине

— Если справедливое мирное соглашение будет достигнуто на условиях, о которых договорились на Аляске, то население европейских стран поймет, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений, которые делались в европейских столицах о стратегическом поражении России, — высказался Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.