При достижении соглашений России и Украины на условиях Анкориджа жители европейских стран поймут, что их обманывали о стратегическом поражении России. Об этом в среду, 15 апреля, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
— Если справедливое мирное соглашение будет достигнуто на условиях, о которых договорились на Аляске, то население европейских стран поймет, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений, которые делались в европейских столицах о стратегическом поражении России, — высказался Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.
По его словам, Москва неоднократно заявляла и доказывала, что хочет установить мир на территории Украины. Также директор СВР напомнил, что в декабре 2021 года президент России Владимир Путин предложил проект мирного соглашения России с США и НАТО, которое было основано на принципе равной и неделимой безопасности. Но западные слова отвергнули эту инициативу российского лидера, передает ТАСС.
14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не сможет одолеть Украину в вооруженном конфликте. Он добавил, что смена правительства Венгрии дает Европе возможность укрепить свою обороноспособность.