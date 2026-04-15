Нетаньяху: цели Израиля и США по Ирану совпадают

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апреля. /ТАСС/. Израиль и США имеют одинаковые цели в отношении Ирана, при этом израильская сторона готова к любому варианту развития событий, включая возобновление боевых действий. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Наши американские друзья постоянно информируют нас о своих контактах с Ираном. Наши цели и цели Соединенных Штатов совпадают: мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, чтобы Иран отказался от возможностей по обогащению урана и, конечно, чтобы проливы были открыты», — сказал Нетаньяху в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.
«Пока рано говорить о том, чем закончится эта история и даже как она будет развиваться. В ожидании возможного возобновления боевых действий мы готовы к любому сценарию», — добавил он.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Власти исламской республики приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против Ирана. Вашингтон 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Тегераном. По данным Организации экстренной медицинской помощи Ирана, 3 375 иранцев погибли в результате американо-израильских ударов за 40 дней войны.
11 апреля США и Иран провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Как информировало агентство Associated Press, новый раунд переговоров может состояться 16 апреля.