США не намерены продлевать исключения из санкций против нефти РФ

Администрация Соединенных Штатов не намерена далее сохранять специальные разрешения, которые позволяли осуществлять сделки с российской и иранской нефтью, уже находившейся на танкерах в море. Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть», — заявил Бессент. «Повторюсь, речь шла о нефти, загруженной на суда до 11 марта. Она вся использована», — пояснил он.
Временное разрешение Министерства финансов США, дававшее возможность проводить операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными до 12 марта, утратило силу 11 апреля и не получило дальнейшего продления. По информации агентства Reuters, американские власти также откажутся продлевать аналогичное 30-дневное исключение для иранской нефти, срок которого истекает 19 апреля.