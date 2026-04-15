USA Today: Пентагон ведет секретную подготовку вторжения на Кубу

Министерство обороны США ведет закрытую работу по разработке планов возможных военных действий на территории Кубы. Данная информация была опубликована газетой USA Today, которая ссылается на информированные источники.
«Пентагон секретно наращивает военное планирование операции на Кубе», — говорится в сообщении.
Эти меры предпринимаются для того, чтобы быть готовыми к возможному приказу президента США Дональда Трампа о начале интервенции.
На брифинге 13 апреля американский президент отметил, что после урегулирования иранского вопроса США могут «заглянуть» на Кубу.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил факт проведения переговоров с американскими представителями. Однако он также указал, что со стороны США почти каждый день поступают угрозы о свержении действующего правительства острова.