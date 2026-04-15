USA Today: Пентагон ведет секретную подготовку вторжения на Кубу

Пентагон проводит секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе, пишет газета USA Today.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США ведет закрытую работу по разработке планов возможных военных действий на территории Кубы. Данная информация была опубликована газетой USA Today, которая ссылается на информированные источники.

«Пентагон секретно наращивает военное планирование операции на Кубе», — говорится в сообщении.

Эти меры предпринимаются для того, чтобы быть готовыми к возможному приказу президента США Дональда Трампа о начале интервенции.

На брифинге 13 апреля американский президент отметил, что после урегулирования иранского вопроса США могут «заглянуть» на Кубу.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил факт проведения переговоров с американскими представителями. Однако он также указал, что со стороны США почти каждый день поступают угрозы о свержении действующего правительства острова.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше