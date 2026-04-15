Косачев: антироссийские поправки Запада в резолюции МПС разваливают его изнутри

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Запад, насыщая резолюции Межпарламентского союза (МПС) антироссийскими поправками, наносит удар по его репутации и разваливает структуру изнутри. Об этом сообщил заместитель председателя СФ Константин Косачев.
Председатель СФ Валентина Матвиенко прибыла 15 апреля в Турцию для участия в 152-й ассамблее МПС. Она возглавляет делегацию РФ, в которую входят вице-спикеры СФ Константин Косачев и Инна Святенко, первый замглавы комитета СФ по обороне Владимир Чижов, зампред комитета СФ по экономполитике Мурат Хапсироков, сенатор Артур Кохоев, депутаты Госдумы. 152-я ассамблея МПС проходит в Стамбуле с 15 по 19 апреля.
«Насыщая резолюции антироссийскими поправками, коллективный Запад наносит удар по репутации МПС и разваливает его изнутри. Замысел противников нам известен. Российские представители в комитетах подробно инструктированы, мы готовы к противодействию этой зловредной тактике. Предстоит кропотливая построчная работа с текстами», — написал Косачев в Мах.
Глава делегации РФ Матвиенко выступит с призывом работать вместе с Россией над формированием архитектуры евразийской безопасности и другими мирными инициативами президента России Владимира Путина, в том числе по Украине и Ближнему Востоку, отметил Косачев.
Кроме того, по его словам, на полях ассамблеи состоятся многочисленные двусторонние встречи, включая участие в них руководства Турецкой Республики, которое делает все возможное для проведения мероприятия на высочайшем уровне, отметил он.
«Российская делегация будет представлена на всех мероприятиях ассамблеи. Сегодня наши представители выступили на Форуме женщин-парламентариев, а также поддержали проведение второго заседания группы парламентариев в поддержку Палестины, инициированное Турцией», — сообщил сенатор.
Основные темы ассамблеи.
«Катар в связке с Францией, Австралией и рядом других стран пытается провести другую якобы срочную резолюцию с призывом поддержать процессы миростроительства в конфликтах по всему миру. При всем уважении к Катару, охватить все войны в мире — идея априори утопичная, к тому же не соответствующая правилам процедуры МПС», — сообщил парламентарий.