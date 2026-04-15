Нарышкин назвал очень напряженной обстановку на границе Союзного государства

Он добавил, что глобальной задачей ведомств двух государств является обеспечение безопасности России, Белоруссии и общего Союзного государства. По словам Нарышкина, в рамках этой задачи Россия и Беларусь ведут совместную разведывательную деятельность по выявлению и пресечению зловредных устремлений внешних сил, которые направлены на нанесение ущерба странам в политической, экономической и социальной сферах, передает ТАСС.