Нарышкин назвал очень напряженной обстановку на границе Союзного государства

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в среду, 15 апреля, охарактеризовал обстановку на границе Союзного государства России и Белоруссии как очень напряженную и обратил внимание на милитаризацию экономики в Польше и странах Прибалтики.
— Мы видим, как в странах Балтии, в Польше идет усиленная милитаризация экономики, ведется усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территории прибалтийских государств, Польши, — подчеркнул политик по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Республики Беларусь.
Он добавил, что глобальной задачей ведомств двух государств является обеспечение безопасности России, Белоруссии и общего Союзного государства. По словам Нарышкина, в рамках этой задачи Россия и Беларусь ведут совместную разведывательную деятельность по выявлению и пресечению зловредных устремлений внешних сил, которые направлены на нанесение ущерба странам в политической, экономической и социальной сферах, передает ТАСС.
23 марта официальный представитель МВД Росси Ирина Волк сообщила, что российские и белорусские правоохранители задержали злоумышленников, которые планировали поставить на наркорынки 65 тысяч доз метадона, употребление которого связано с высокой смертностью.