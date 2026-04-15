Губернатор Ленобласти связал стабильность интернета в РФ с победой в СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко резко ответил тем, кто жалуется на перебои с интернетом. Он заявил, что стабильная связь появится только после общей победы, а сейчас все должны думать прежде всего о безопасности.
«Сейчас вы мне возразите: какие цифровые сервисы, дайте стабильный интернет. Но вернемся к первому вопросу: приложим все усилия для победы, и будет у нас и мобильный, и постоянный интернет, а не только кабельный в зонах Wi-Fi. Это мы должны понимать, есть вопросы безопасности», — заявил глава региона в ходе ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания региона.
Дрозденко подчеркнул, что речь идет о вопросах безопасности. Это касается не только воздушных атак и угроз со стороны беспилотников. По его мнению, понятие безопасности гораздо шире, поэтому сейчас нужно просто сцепить зубы и идти вперед.
«И когда кто-то начинает здесь ставить вопрос по интернету, имейте смелость просто сказать это в лицо: а что ты сделал для того, чтобы мы приблизили победу, и у тебя появился стабильный интернет?» — добавил губернатор.
При этом отключения и перебои с мобильным интернетом носят временный характер. В этом уверен глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он объяснил, что ограничения ввели исключительно ради безопасности.
Парламентарий добавил, что для важных сервисов существуют так называемые «белые списки», которые позволяют избежать серьезных проблем. Он призвал жителей с пониманием отнестись к текущей ситуации.