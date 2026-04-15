Сенат США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США отклонил резолюцию, которая фактически предписывала американской администрации прекратить военные действия против Ирана.
В поддержку этого документа в верхней палате Конгресса высказалось 47 законодателей, против него — 52. Единственным представителем правящей Республиканской партии США, проголосовавшим за резолюцию, стал Рэнд Пол (от штата Кентукки). Единственным демократом, проголосовавшим против нее, оказался Джон Феттерман (от Пенсильвании).
Аналогичную резолюцию ранее блокировали также в Палате представителей Конгресса.
Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс. Тем не менее в последние десятилетия американские лидеры очень широко трактовали предоставляемые им законодателями разрешения применять военную силу за рубежом, в том числе для начала фактически принципиально новых операций. В связи с этим в последние месяцы ряд членов Конгресса готовил резолюции, обязывающие президента США Дональда Трампа применять военную силу против Ирана только с разрешения законодательной ветви власти. Однако ни один из этих документов не был принят.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана.