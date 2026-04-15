CENTCOM: ВС США развернули девять судов, шедших из Ирана

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отчиталось, что ни одно судно не смогло пройти через американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток.
«В течение первых 48 часов блокады США судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, ни одно судно не прошло мимо сил США», — говорится в сообщении командования в соцсети Х*.
По данным ведомства, девять судов выполнили указания американских военных развернуться и направились к иранскому порту или прибрежной зоне.
Ранее агентство Fars сообщило, что иранский супертанкер, находящийся в санкционном списке США, успешно миновал американскую морскую блокаду и вошел в территориальные воды Ирана.
Напомним, глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер официально подтвердил введение полной морской блокады иранских портов 13 апреля с 17:00 по мск. Сообщалось, что будут пресекаться любые морские перевозки из портов Ирана и задерживаться суда третьих стран, осуществляющих платежи иранской стороне.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.