Эксперт Джахшан: США лишь препятствуют диалогу с Ираном за счет его блокады

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты только создают новые препятствия диалогу с Ираном своими попытками обеспечения морской блокады страны. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Арабского центра Вашингтона Халиль Джахшан.
«Масштабная морская блокада иранских портов в [Персидском] заливе Вооруженными силами США отражает провал международных посреднических усилий, имеющих место в Исламабаде с целью урегулирования конфликта посредством устранения противоречий между сторонами», — считает политолог.
«Нацеливаясь на иранские порты и иностранные коммерческие суда, администрация [президента США Дональда] Трампа способствует обострению напряженности в регионе и созданию новых препятствий потенциальному возобновлению переговоров с Ираном до истечения срока действия нынешнего режима прекращения огня», — убежден Джахшан.