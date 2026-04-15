Эксперт Джахшан: США лишь препятствуют диалогу с Ираном за счет его блокады

Действия Соединенных Штатов отражают «провал международных посреднических усилий» в Исламабаде, считает исполнительный директор Арабского центра Вашингтона.

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты только создают новые препятствия диалогу с Ираном своими попытками обеспечения морской блокады страны. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Арабского центра Вашингтона Халиль Джахшан.

«Масштабная морская блокада иранских портов в [Персидском] заливе Вооруженными силами США отражает провал международных посреднических усилий, имеющих место в Исламабаде с целью урегулирования конфликта посредством устранения противоречий между сторонами», — считает политолог.

«Нацеливаясь на иранские порты и иностранные коммерческие суда, администрация [президента США Дональда] Трампа способствует обострению напряженности в регионе и созданию новых препятствий потенциальному возобновлению переговоров с Ираном до истечения срока действия нынешнего режима прекращения огня», — убежден Джахшан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше