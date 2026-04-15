МО Нидерландов заявило о содействии Киеву в производстве двух типов БПЛА

Министр обороны — вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников.
«Речь идет о двух типах беспилотников. Это беспилотники, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов», — цитирует её РИА Новости.
По данным Минобороны России, руководство европейских государств приняло решение наращивать производство и поставки дронов Украине для нанесения ударов по территории России.
Минобороны раскрыло прямые адреса производства дронов для ВСУ в Европе.
В Минобороны России назвали наращивание Европой производства и поставок БПЛА Украине намеренной эскалацией конфликта.