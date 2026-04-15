Нарышкин: Мир на Украине придет, когда ВСУ утратят способность к сопротивлению

Нарышкин заявил, что Россия стремится к достижению справедливого мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Справедливый мир сможет установиться на Украине только после того, как ВСУ утратят способность к организованному сопротивлению. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», — считает он.

Нарышкин подчеркнул, что Россия стремится к установлению мира на украинской территории, неоднократно доказывая это своими действиями и заявлениями. При этом директор СВР отметил, что некоторые страны Европейского союза выступают против его достижения.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Нарышкин призвал главу киевского режима Владимира Зеленского проявить критическое мышление и принять мирные предложения России. По словам директора СВР, этот шаг обеспечит мир на Украине на многие десятилетия вперед.

