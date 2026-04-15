«Пентагон сообщил, что планирует действия на случай различных непредвиденных обстоятельств и по-прежнему готов выполнять приказы президента в соответствии с указаниями», — говорится в публикации.
USA Today узнала о подготовке США к возможной операции на Кубе
В США тайно началась военная подготовка к возможной военной операции на Кубе под руководством Пентагона в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Об этом 15 апреля сообщает газета USA Today со ссылкой на два источника.