В Турции примут меры против 591 аккаунта в соцсетях за фейки о стрельбе в школах

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Турции начали возбуждать уголовные дела против лиц, причастных к деятельности почти 600 аккаунтов в соцсетях, распространявших дезинформацию о вооруженных нападениях на школы. Главное управление безопасности Турции объявило о выявлении 591 аккаунта в социальных сетях, которые распространяли неподтвержденные данные об инцидентах.
«Наш отдел по борьбе с киберпреступностью выявил в общей сложности 591 аккаунт в социальных сетях в связи с трагическими инцидентами в Кахраманмараше и Шанлыурфе. [В этих аккаунтах] выявлены публикации, которые оказывают негативное влияние на общественный порядок, прославляют преступность и преступников, искажают события, содержат преднамеренную дезинформацию и направлены на разжигание ненависти и вражды в обществе», — говорится в заявлении управления.
В отношении данных «аккаунтов и распространенного контента приняты необходимые меры, незамедлительно происходит возбуждение уголовных дел против лиц, которые создали, распространили и способствовали распространению данного контента».
Ранее в среду ученик восьмого класса средней школы города Кахраманмараш устроил стрельбу в учебном заведении. Он принес в школу пять единиц оружия и семь магазинов с патронами. От рук этого ученика 9 человек погибли (8 учащихся и преподаватель), 13 получили ранения. Сам нападавший также погиб.
Во вторник стрельба произошла в лицее в провинции Шанлыурфа. Там бывший ученик открыл огонь по находившимся в учебном заведении людям. 16 человек получили ранения.