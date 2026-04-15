В Госдуме пообещали помочь Тарасовой

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала состояние заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Желаю здоровья. Мы всегда переживаем, когда происходит подобное с такими прекрасными людьми. Если нужна будет наша помощь, то мы все включимся и поможем», — цитирует Журову «Совспорт».
Сегодня стало известно о том, что Тарасова находится в реанимации. Затем её племянник сообщил, что состояние специалиста нормализовалось.
Ранее сообщалось, что Тарасова пока остаётся в больнице, но ей ничто не угрожает.