МО Украины: страны ЕС пообещали $4 млрд на средства ПВО и $1,5 млрд на БПЛА

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» европейские страны пообещали выделить $4 млрд на укрепление украинской ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА.
«$4 млрд на укрепление ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА — результаты “Рамштайна”. Германия инвестирует $4 млрд в укрепление ПВО. Еще $600 млн будет выделено на развитие возможностей глубокого и среднего удара. Испания направляет $215 миллионов в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами для Patriot. Канада делает взносы: $15 млн в фонд NSATU (миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины — прим. ТАСС), $42 млн на чешскую инициативу [поставки снарядов, закупленных в третьих странах за счет западных государств] и $17 млн на критически важное инженерное оборудование», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также анонсировал взносы от Литвы — $39 млн на чешскую инициативу и $29 млн на программу PURL по закупке американских вооружений на средства НАТО для отправки на Украину. Бельгия, по его словам, направляет €75 млн на чешскую инициативу, еще столько же — на немецкую инициативу по поставкам средств ПВО на Украину, а также €85 млн на БПЛА, а Эстония выделит $13 млн на PURL.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения ВСУ дронами и $150 млн на усиление украинской логистики. МО Нидерландов в свою очередь сообщило, что выделит €248 млн на производство дронов для Киева.