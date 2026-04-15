Нарышкин назвал обстановку на границах России и Белоруссии напряжённой

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал обстановку на западных границах России и Белоруссии напряжённой.
«Вы абсолютно правы в том, что обстановку можно охарактеризовать как очень напряжённую», — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Он отметил, что в странах Балтии и Польше «идёт усиленная милитаризация экономики, усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал».
Также Нарышкин заявил, что не за горами дни, когда ВСУ утратят способность к сопротивлению.
