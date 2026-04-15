Белый дом отказался уточнить сроки завершения морской блокады Ирана

Она подчеркнула, что ограничения распространяются на суда любых стран, если они направляются в иранские порты или покидают их. Речь идёт о всех портах Ирана, расположенных в Персидском и Оманском заливах, где действует установленный режим контроля.
В то же время представитель администрации отметила, что американские военные продолжают обеспечивать свободу судоходства для кораблей, не связанных с иранской экономикой. Ограничения, по её словам, касаются прежде всего тех судов, которые способствуют торговым операциям Ирана в условиях продолжающихся переговоров.
Ранее сообщалось, что мранский супертанкер, находящийся в санкционном списке США, успешно миновал американскую морскую блокаду и вошёл в территориальные воды Ирана.