Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом отказался уточнить сроки завершения морской блокады Ирана

В Белом доме отказались назвать предполагаемые сроки завершения США морской блокады Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не уполномочена называть возможные сроки завершения морской блокады Ирана. По её словам, подобные решения остаются в компетенции президента США, а текущие меры уже реализуются в полном объёме.

Она подчеркнула, что ограничения распространяются на суда любых стран, если они направляются в иранские порты или покидают их. Речь идёт о всех портах Ирана, расположенных в Персидском и Оманском заливах, где действует установленный режим контроля.

В то же время представитель администрации отметила, что американские военные продолжают обеспечивать свободу судоходства для кораблей, не связанных с иранской экономикой. Ограничения, по её словам, касаются прежде всего тех судов, которые способствуют торговым операциям Ирана в условиях продолжающихся переговоров.

Ранее сообщалось, что мранский супертанкер, находящийся в санкционном списке США, успешно миновал американскую морскую блокаду и вошёл в территориальные воды Ирана.

