Страны ЕС пообещали выделить Украине $4 млрд на ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА, сообщил глава Минобороны страны Михаил Фёдоров.
«$4 млрд на укрепление ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА — результаты “Рамштайна”. Германия инвестирует $4 млрд в укрепление ПВО», — сообщил он в соцсетях.
Как отметил ранее российский постпред при ООН Василий Небензя, ЕС продолжает делать всё для дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше