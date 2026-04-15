L'Équipe: во Франции все знают, что ПСЖ интересуется полузащитником «Локомотива»

Журналист L'Équipe Жозе Барросо высказался об интересе «Пари Сен-Жермен» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
«Во Франции все знают и читали новости о том, что ПСЖ интересуется полузащитником “Локомотива”. Но лично у меня пока нет информации о том, что этот трансфер точно состоится этим летом», — цитирует Барросо «РБ Спорт».
8 апреля появилась информация, что ПСЖ активно собирает информацию по полузащитнику. Якобы представитель парижан должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров.
В текущем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 30 матчей, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
