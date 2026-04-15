Американским пилотам сделали выговор за мяуканье и лай в радиоэфире

CBS News: двум пилотам в США объявили выговор за мяуканье и лай в радиоэфире.

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Телеканал CBS News опубликовал запись радиоэфира аэропорта имени Рональда Рейгана вблизи Вашингтона, на которой слышно, как диспетчер делает выговор двум пилотам, которые решили помяукать и полаять во время сеанса связи.

«Ребята, вам нужно вести себя профессионально», — призвал к порядку авиадиспетчер двух пилотов, имитировавших мяуканье и собачий лай в прямом эфире.

Инцидент произошёл в аэропорту Рейгана 12 апреля, как сообщает телеканал.

Аэропорт Вашингтона имени Рейгана считается одним из самых сложных и загруженных в США. В последние годы он оказался в центре внимания из-за нескольких серьезных инцидентов. Так, в январе 2025 года самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Погибли все 67 человек на бортах, включая нескольких россиян-фигуристов. Эта авария стала крупнейшей в США за 15 лет.

Другой инцидент произошел в апреле 2024 года, когда диспетчеры в последний момент предотвратили столкновение самолетов авиакомпаний JetBlue и Southwest Airlines, один из которых приступил к разбегу в то время, как второй пересекал ту же взлетно-посадочную полосу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше