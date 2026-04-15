Американским пилотам сделали выговор за мяуканье и лай в радиоэфире

Аэропорт Вашингтона имени Рейгана считается одним из самых сложных и загруженных в США. В последние годы он оказался в центре внимания из-за нескольких серьезных инцидентов. Так, в январе 2025 года самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом. Погибли все 67 человек на бортах, включая нескольких россиян-фигуристов. Эта авария стала крупнейшей в США за 15 лет.