Трамп заявил, что союзники не хотят называть Ормузский пролив в его честь

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что союзникам Вашингтона не нравится идея называть Ормузский пролив, заблокированный американским флотом, «Проливом Трампа».
В ходе интервью телеканалу Fox Business президент отметил, что отношения Вашингтона с союзниками, отказавшимися помочь в ходе операции «Эпическая ярость» и блокады Ормузского пролива, не будут прежними.
«Вы можете называть его либо Ормузским проливом, либо проливом Ормуз. Что лучше? Говорят, что подойдет и то, и другое. Вы можете называть его и так, и так. Единственное, как вы не можете его называть, это “Пролив Трампа”. Им не нравится эта идея», — сказал он.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.