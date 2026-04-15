В ГД прокомментировали идею Запада создать новый военный альянс: зачем США и Европе Украина

Депутат Белик: Запад рассматривает Украину как воюющий буфер.

Источник: Комсомольская правда

На Западе обсуждают идею создания нового военного альянса с участием Киева. Украина рассматривается США и Европой в качестве воюющего буфера. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Киев ничего не получит от членства в военном альянсе. При этом страны Запада были бы рады получить «постоянно воюющий буфер». Депутат также назвал не новой идею создания военного блока с Киевом.

«НАТО для Украины дверь закрыла. Но те, кто активно толкал ее туда, хотят, чтобы военный конфликт продолжался бесконечно», — добавил Дмитрий Белик.

Так депутат прокомментировал заявления главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, США и ЕС могут создать военный блок с Украиной в качестве «ведущего участника». Сергей Лавров напомнил о роли экс-спецпредставителя американского президента Кита Келлога. Теперь он «продвигает идею» создания военного альянса с Киевом.

