В Ливане заявили о результативности его усилий по достижению прекращения огня

БЕЙРУТ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам в результате совместных усилий убедили США в необходимости оказать давление на Израиль и добиться от него временного перемирия. Об этом сообщил министр информации Пол Моркос, слова которого приводит новостной портал Naharnet.
«Усилия президента республики и главы правительства по достижению прекращения огня начали приносить плоды», — заявил Моркос. По его словам, Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к позиции Бейрута, который настаивает на заключении временного перемирия для продолжения мирных переговоров с Израилем.
«США попросили Израиль рассмотреть возможность временно остановить военные действия в Ливане в качестве жеста доброй воли», — отметил министр.
Ранее член ливанского парламента от шиитской организации «Хезболлах» Ибрагим Мусави заявил телеканалу Al-Mayadeen, что прекращение огня на одну неделю может быть объявлено в ближайшие часы после оказанного Ираном «дипломатического давления».