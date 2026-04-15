В Ливане заявили о результативности его усилий по достижению прекращения огня

БЕЙРУТ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам в результате совместных усилий убедили США в необходимости оказать давление на Израиль и добиться от него временного перемирия. Об этом сообщил министр информации Пол Моркос, слова которого приводит новостной портал Naharnet.