Райт: США выпускают больше ЯО, чем когда-либо со времен холодной войны

Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что страна в настоящее время активно наращивает поставки новых ядерных вооружений и одновременно реализует масштабные программы по модернизации боеголовок. По его оценке, подобный уровень активности не наблюдался со времён холодной войны.
Он отметил, что профильное ведомство, отвечающее за ядерную безопасность, ведёт сразу несколько проектов по обновлению арсенала, включая производство ключевых компонентов и совершенствование существующих систем. Такой подход направлен на поддержание и укрепление стратегического потенциала страны.
Кроме того, в проекте бюджета на 2027 финансовый год предусмотрено рекордное финансирование в размере более 27 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить на обслуживание ядерных боезарядов, модернизацию производственной базы и развитие инфраструктуры, необходимой для обеспечения долгосрочного сдерживания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы контроля над ядерными вооружениями приобрели для России особую значимость на текущем этапе.