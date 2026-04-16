«Бавария» вырвала победу над «Реалом» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» одержала победу над «Реалом» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.
Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 4:3. В первой игре мюнхенцы также были сильнее — 2:1.
В составе хозяев голами отметились Александр Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. За гостей дубль оформил Арда Гюлер, ещё один мяч на счету Килиана Мбаппе. В концовке матча с поля был удалён Эдуарду Камавинга.
Таким образом, подопечные Венсана Компани вышли в полуфинал турнира, где сыграют с ПСЖ.
В другом матче дня «Арсенал» и «Спортинг» не выявили победителя, но по сумме двух игр (1:0) в полуфинал Лиги чемпионов вышел лондонский клуб. В следующем раунде «канониры» встретятся с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Реал» впервые не выпустил ни одного испанца в стартовом составе матча Лиги чемпионов.