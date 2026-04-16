Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бавария» вырвала победу над «Реалом» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» одержала победу над «Реалом» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 4:3. В первой игре мюнхенцы также были сильнее — 2:1.

В составе хозяев голами отметились Александр Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. За гостей дубль оформил Арда Гюлер, ещё один мяч на счету Килиана Мбаппе. В концовке матча с поля был удалён Эдуарду Камавинга.

Таким образом, подопечные Венсана Компани вышли в полуфинал турнира, где сыграют с ПСЖ.

В другом матче дня «Арсенал» и «Спортинг» не выявили победителя, но по сумме двух игр (1:0) в полуфинал Лиги чемпионов вышел лондонский клуб. В следующем раунде «канониры» встретятся с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Реал» впервые не выпустил ни одного испанца в стартовом составе матча Лиги чемпионов.