«Бавария» вырвала победу над «Реалом» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В составе хозяев голами отметились Александр Павлович, Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе. За гостей дубль оформил Арда Гюлер, ещё один мяч на счету Килиана Мбаппе. В концовке матча с поля был удалён Эдуарду Камавинга.