Нотариусы рассказали, какие схемы используют мошенники в сфере недвижимости

РИА Новости: мошенники используют подделку документов при аферах в недвижимости.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенничество с использованием телекоммуникационных технологий, подделку документов и финансовые махинации используют преступники при аферах в сфере недвижимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

Как отметили в пресс-службе, с 2018 года в России зарегистрированы 52,7 тысячи преступлений с недвижимостью. Всего выделяют 14 основных схем таких преступлений.

«Среди них, помимо мошенничества с использованием телекоммуникационных средств, также аферы недобросовестных посредников, подделка документов, финансовые махинации, фиктивные сделки, продажа чужого имущества и недвижимости под обременением, передача муляжа вместо денег, преступления со стороны друзей и родственников собственника и так далее», — сказали в пресс-службе со ссылкой на исследование центра «Аналитика. Бизнес. Право».

В палате добавили, что в таких обстоятельствах большую значимость приобретает комплексная правовая экспертиза сделки с недвижимостью. Нотариус обязательно проверяет личности и полномочия участников сделки, фиксирует их реальную волю, а также может обеспечить прозрачность и безопасность расчетов.