Частная компания разминирует около 1 200 га территории в Донбассе

Работы продлятся в среднем до конца декабря, сообщил генеральный директор «Эмерком-Демайнинг» Богдан Пилипчук.

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Почти 1 200 гектаров земли планируется разминировать в Донбассе, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор компании «Эмерком-Демайнинг» Богдан Пилипчук.

«Мы провели все мероприятия мобилизационные. Отряд сосредоточился на территориях. Провели перебазировку техники, плановые занятия, слаживание отряда и с сегодняшнего дня приступили к выполнению задач по гуманитарному разминированию. На текущий год для нашего отряда стоит план почти 1 200 гектаров. Из них 300 гектаров — это сельхозугодия и почти 900 гектаров — в сфере электроэнергетики — линии электропередачи», — сказал Пилипчук.

Он подчеркнул, что сезон разминирования стартовал и продолжится в среднем до конца декабря.