Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть статей обвинения: Демократы требуют импичмента главы Пентагона Хегсета

Демократы в Палате представителей США внесли резолюцию об импичменте министру обороны Питу Хегсету. Шефа Пентагона обвиняют в злоупотреблении властью и военных преступлениях. Об этом сообщает Axios.

Источник: Life.ru

Инициатива включает шесть статей обвинения. Ключевая из них касается проведения военных операций против Ирана без одобрения Конгресса. В документе утверждается, что Хегсет санкционировал действия, представлявшие чрезмерный риск для американских военнослужащих и интересов страны.

Отдельная статья посвящена возможным нарушениям законов ведения войны. Министра обвиняют в том, что он допустил или не предотвратил операции, приведшие к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры, включая удары по гражданским объектам в Иране и школе в Минабе.

Ещё один блок обвинений связан со скандалом вокруг утечки информации. Демократы также обвиняют Хегсета в препятствовании контролю со стороны Конгресса, утверждая, что он не предоставлял законодателям полной информации о военных операциях. Отдельная статья касается злоупотребления властью и политизации армии.

Проект резолюции внесла американо-иранская конгрессвумен Яссамин Ансари при поддержке группы демократов и ряда общественных организаций. При этом инициатива не имеет шансов на принятие в текущем составе Конгресса, но рассматривается как усиление политического давления на одного из ключевых членов администрации президента Дональда Трампа. В Пентагоне попытку импичмента назвали политически мотивированной.

Ранее Пит Хегсет заявил о проходе двух американских эсминцев через Ормузский пролив. Корабли USS Frank E. Petersen Jr. и USS Michael Murphy действуют в Персидском заливе для расчистки акватории от иранских мин. Дональд Трамп до этого пообещал, что Вашингтон возьмёт эту задачу на себя.

