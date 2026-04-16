Генконсульство России в Актау планируется открыть к лету

«В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года», — сказал он «Парламентской газете».
В 2025 году уже были открыты генеральные консульства России в Денпасаре (Индонезия) и Ухани (KHP), напомнил он.
«Продолжается подготовка к открытию генерального консульства России в Шарм-эш-Шейхе (Египет)», — сказал дипломат.
Как отмечал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром республики.