Генконсульство России в Актау планируется открыть к лету

Генеральное консульство Российской Федерации в казахстанском Актау по планам начнёт работу к лету 2026 года. Об этом сообщил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

«В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года», — сказал он «Парламентской газете».

В 2025 году уже были открыты генеральные консульства России в Денпасаре (Индонезия) и Ухани (KHP), напомнил он.

«Продолжается подготовка к открытию генерального консульства России в Шарм-эш-Шейхе (Египет)», — сказал дипломат.

Как отмечал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Россия остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром республики.