Силы ПВО и ЧФ отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты четыре воздушные цели

Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе.
«Сбиты четыре воздушных цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что гражданские объекты не повреждены.
Развожаев также призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что средства ПВО за восемь часов уничтожили 19 украинских беспилотников над территорией России. Об этом проинформировали в Минобороны.