Нарышкин: Польша и Прибалтика наращивают мобилизационный потенциал

Глава российской СВР указал на признаки подготовки в Европе к военному конфликту с РФ и Белоруссией.

Источник: Комсомольская правда

Ряд стран Европы наращивают свой мобилизационный потенциал, что является признаками подготовки к военному конфликту с РФ и Белоруссией. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Глава российского разведывательного ведомства коснулся этой темы во время пресс-конференции по итогам совместного заседания СВР РФ и КГБ Белоруссии. Речь идёт о Польше и Прибалтике, отметил он.

«Альянс основную ставку, как видится, делает на Польшу и страны Балтии, которые стремительно наращивают свой военный потенциал, усиливают контрразведывательный режим, агентурную подрывную деятельность и неуклонно борются с так называемым наследием Русского мира», — сказал Нарышкин.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны ЕС активно готовятся к войне с Россией, что вызывает опасения. Политолог, историк и телеведущий Дмитрий Саймс также считает, что Европа готовится к войне с Россией, и призвал остановить эту тенденцию.

