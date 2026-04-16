Нарышкин: Польша и Прибалтика наращивают мобилизационный потенциал

Ряд стран Европы наращивают свой мобилизационный потенциал, что является признаками подготовки к военному конфликту с РФ и Белоруссией. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Глава российского разведывательного ведомства коснулся этой темы во время пресс-конференции по итогам совместного заседания СВР РФ и КГБ Белоруссии. Речь идёт о Польше и Прибалтике, отметил он.