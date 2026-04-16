Российской гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла официальное предупреждение российской спортсменке Софии Ильтеряковой за инцидент с флагом Украины, сообщается на сайте организации.
Как следует из материалов, в марте на этапе Кубка мира в Софии россиянка завоевала серебро. Во время церемонии награждения девушка не стала поворачиваться лицом к поднятым флагам при исполнении гимна Украины.
Представители федерации пояснили, что после изучения всех обстоятельств комитет решил вынести спортсменке предупреждение. Специалисты подчеркнули, что нейтральные атлеты несут полную ответственность за недопущение политически мотивированных действий.
«Любое аналогичное нарушение правил… приведёт к лишению её статуса AIN (нейтрального атлета. — RT)», — говорится в заявлении.
Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева прокомментировала ситуацию, связанную с Ильтеряковой, на этапе Кубка мира.