В России для пассажиров с детьми предложили приоритетные досмотр и посадку

Общественный совет при Минтрансе выдвинул инициативу о введении «семейных коридоров» — отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолёты и поезда.

«Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии представила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок. Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми», — сообщили в Общественном совете при Минтрансе России.

Об этом информирует РИА Новости.

Инициатива направлена на повышение комфорта семей с детьми при путешествиях. Отдельные «семейные коридоры» позволят родителям с малышами проходить процедуры безопасности и посадку без ожидания в общих очередях, что особенно актуально в часы пик и период отпусков.

Предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России.