Минздрав утвердил новые правила и условия формирования больничных

Согласно обновлённым условиям, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, смогут сохранять право на получение пособия, если параллельно работают у другого страхователя. Это изменение расширяет возможности для совмещения декретного отпуска с подработкой, не ставя под угрозу получение страховых выплат.