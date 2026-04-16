Трамп пригрозил уволить председателя ФРС Пауэлла при отказе уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп готов принудительно отстранить Джерома Пауэлла от должности председателя Федеральной резервной системы (ФРС) в случае отказа уйти в отставку.

Об этом передаёт агентство Reuters.

Срок полномочий чиновника на посту главы ФРС истекает 15 мая. Журналисты отмечают, что процесс передачи власти усугубляется уголовным расследованием в отношении Пауэлла.

В ходе беседы с прессой американский лидер выразил уверенность, что данное разбирательство продемонстрирует некомпетентность руководителя регулятора.

Глава государства предупредил о готовности пойти на крайние кадровые решения, если тот не освободит место вовремя.

«Он будет уволен», — подчеркнул Трамп.

13 января Трамп заявил, что надеется на скорый уход Пауэлла.

Ранее глава ФРС заявил, что Минюст угрожает ему уголовным обвинением на фоне давления со стороны Белого дома.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
