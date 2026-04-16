Трамп пригрозил уволить председателя ФРС Пауэлла при отказе уйти в отставку

Об этом передаёт агентство Reuters.
Срок полномочий чиновника на посту главы ФРС истекает 15 мая. Журналисты отмечают, что процесс передачи власти усугубляется уголовным расследованием в отношении Пауэлла.
В ходе беседы с прессой американский лидер выразил уверенность, что данное разбирательство продемонстрирует некомпетентность руководителя регулятора.
Глава государства предупредил о готовности пойти на крайние кадровые решения, если тот не освободит место вовремя.
«Он будет уволен», — подчеркнул Трамп.
13 января Трамп заявил, что надеется на скорый уход Пауэлла.
Ранее глава ФРС заявил, что Минюст угрожает ему уголовным обвинением на фоне давления со стороны Белого дома.