МИД Ирана: страна оставила за собой право отвечать на нарушения перемирия

Тегеран оставляет за собой право отвечать на любые нарушения перемирия со стороны Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Иран заявил о намерении придерживаться условий действующего перемирия, однако не исключает ответных мер в случае его нарушения. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

По его словам, Тегеран продолжает выполнять взятые на себя обязательства в рамках режима прекращения огня. При этом иранская сторона внимательно следит за действиями других участников соглашения.

Он подчеркнул, что в случае нарушений со стороны США или иных сторон Иран оставляет за собой право на соответствующую реакцию, исходя из складывающейся ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что американские власти в конечном итоге смогут заключить мирное соглашение с иранским руководством, поскольку в таком результате заинтересованы обе стороны.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше